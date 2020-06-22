Лидеры стран не едут на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на военный парад. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на посольство Хорватии.
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"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", – сказали в дипмиссии.
Ранее от приезда в столицу России отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. Свой отказ они объяснили пандемией коронавируса, а также связанными с ней карантинными ограничениями.
Президент Чехии Милош Земан тоже решил не ехать, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России. Не приедет на парад и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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