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Лидеры стран не едут на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии

Лидеры стран не едут на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии - Фото
Зоран Миланович (Фото: EPA-EFE/DANIEL NOVOTNY)
22.06.2020, 21:26

Главы государств отказываются ехать на парад в Москву, у президента Хорватии самое оригинальное объяснение такого решения

Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на военный парад. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на посольство Хорватии.

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"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", – сказали в дипмиссии.

Ранее от приезда в столицу России отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. Свой отказ они объяснили пандемией коронавируса, а также связанными с ней карантинными ограничениями.

Президент Чехии Милош Земан тоже решил не ехать, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России. Не приедет на парад и президент Франции Эмманюэль Макрон.

  • Все эти лидеры ранее заявляли, что готовы приехать на парад 9 мая, но мероприятие было перенесено на 24 июня из-за эпидемии.

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Наталия Медведева
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