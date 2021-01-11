Литва начала по-новому официально называть Грузию. Готова переименовать и Беларусь

Литва официально узаконила название Грузии как Сакратвело, и будет использовать это слово в официальных документах. Об этом в комментарии BNS сообщил глава Госкомиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

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"Сакартвело уже является официальным названием", – сказал он.

Антанайтис отметил, что два года назад комиссия решила назначить Сакратвело вторым официальным названием страны, а 21 декабря 2020-го – исключила слово "Gruzija".

"Потребовался переходный период, чтобы увидеть, приняла ли публика новое название. Очевидно, оно очень быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал на это 20 лет, но оно прижилось через два года. Это было действительно очень неожиданно", – сказал чиновник.

Он также объяснил, что новое название облегчит работу официальных структур, так как до сих пор им приходилось писать "Gruzija (Sakartvelas)" в официальных трансграничных документах. При этом название "Грузия" остается допустимым, его можно употреблять в публичном пространстве.

Также Литва готова изменить и название Беларуси, которая сейчас в литовском языке называется Baltarusija. Это может произойти по просьбе самих беларусов, отметил на встрече с беларуской оппозиционеркой Светланой Тихановской глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi со ссылкой на BNS.

"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России. Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем", – сказал он.

В 2018-м Грузия утвердила новое название Литвы в грузинском языке – "Летува". Также Грузия попросила Литву изменить ее название на Сакартвело, така название "Грузия" считала русифицированным.

Марк Сировой

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