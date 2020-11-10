Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk

Литва заплатит за вертолеты 181 млн евро, первые поставки американских вертолетов запланированы на конец 2024 года

Литва закупит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Об этом сообщает Delfi.

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Первые поставки американских вертолетов запланированы на конец 2024 года.

По данным Минобороны, контракт на покупку вертолетов должен быть подписан уже на текущей неделе.

Литва заплатит за вертолеты 181 млн евро. США выделили на поддержку проекта 25 млн евро.

Кроме вертолетов, Литва получит также оборудование, запчасти и инструктаж. Контракт предусматривает возможность закупки у США еще двух машин Black Hawk.

Литва, граничащая с Калининградской областью России, обеспокоена за свою безопасность на фоне войны на Донбассе.

Запланирована модернизация вертолетного парка Литвы.

4 сентября сообщалось, что США передислоцируют 500 военнослужащих и 40 единиц техники из Польши в Литву для проведения учений оборонительного характера.

Арина Толина

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