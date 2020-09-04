Войска США передислоцируют на учения в Литву. Они пройдут недалеко от границы с Беларусью

В НАТО заявляют о "строго оборонительном характере тренировок"

США передислоцируют 500 военнослужащих и 40 единиц техники из Польши в Литву для проведения учений оборонительного характера. Об этом со ссылкой на спикера Минобороны Литвы сообщает Reuters.

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Военнослужащие пробудут в Литве до ноября, уточняет агентство. Кроме того, с 14 по 25 сентября в страну прибудут до 1000 военнослужащих из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран для участия в ежегодных учениях.

В стране НАТО добавили, что об учениях предупреждали заранее и подчеркнули, что они "не направлены против какого-либо соседа, в том числе и Беларуси".

29 июля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что в середине сентября Соединенные Штаты отправят в страну контингент войск - от 300 до 1000 солдат, однако тогда речь шла о двухнедельных тренировках.

Как отметило издание, войска США прибудут раньше и остаются дольше, чем указывало правительство Литвы до начала протестов в Беларуси.

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Ранее президент РБ Лукашенко заявлял о "наращивании войск НАТО" у границы с Беларусью. В альянсе ответили, что все учения носят строго оборонительный характер и были запланированы задолго до протестов в РБ.





Станислав Стороженко

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