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Лого Космических сил США оказалось похожим на символ Star Trek

Лого Космических сил США оказалось похожим на символ Star Trek - Фото
25.01.2020, 16:39

Однако есть и другое мнение

Президент США Дональд Трамп представил в своем Twitter эмблему Космических сил США. Пользователи соцсети отметили ее поразительное сходство с одним из символов из культового научно-фантастического сериала Star Trek (Звездный путь) 60-х годов.

"После консультаций с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил", - написал Трамп.

Однако пользователи Twitter отметили в комментариях поразительное сходство с символикой Star Trek.

Актер Джордж Такэй, исполнявшему одну из ролей в сериале написал: "Хм. Мы ожидаем гонорара...".

Однако есть и другое мнение, сообщает ВВС, - что логотип основан на эмблеме Космического командования ВВС США (Air Force Space Command), которое в декабре прошлого года было преобразовано в Космические силы США.

Представитель этого подразделения настаивает, что впервые центральный элемент эмблемы был использован еще в 1942 году Воздушные силы США. Он также сообщил, что именно Трамп выбрал логотип из нескольких вариантов.

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