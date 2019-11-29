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Лондонский мост оцеплен полицией после сообщений о стрельбе

Лондонский мост оцеплен полицией после сообщений о стрельбе - Фото
Фото: twitter.com/allylitigator
29.11.2019, 16:38

Очевидцы сообщают о драке на мосту

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На Лондонском мосту прозвучали выстрелы. Он оцеплен полицией, сообщает ВВС.

Журналист агентства сообщил, что лично слышал выстрелы и видел группу дерущихся мужчин на мосту.

Агентство уточняет, что выстрелы прозвучали после прибытия на место инцидента полиции.

Полицейские подтвердили информацию об инциденте на Лондонском мосту и посоветовали людям следовать указаниям полицейских.

Пострадал, как минимум, один человек.

Позже в полиции уточнили, что в ходе инцидента с применением холодного оружия пострадали пять человек. Нападавший застрелен полицейскими, передает The Guardian.

Правоохранители рассматривают инцидент как "связанный с терроризмом".

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