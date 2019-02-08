"Люди устали от ракет": РФ ищет "позитивную повестку" для Путина

Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле ищут позитивные темы для послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию. Об этом рассказали источники Дождя, близкие к администрации президента РФ.

Путин стал говорить о необходимости "позитивной повестки дня" на фоне падения рейтингов власти. Он выступит с посланием федеральному собранию 20 февраля, сообщил 8 февраля его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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По словам собеседников, близких к администрации, в послании будут затронуты, в частности, темы национальных проектов и волонтерства; также президент может высказаться о проблемах с вывозом отходов.

"В Кремле пытаются найти позитивную повестку из-за низких рейтингов, люди устали от ракет", - сказал один из чиновников, знакомых с ходом обсуждения тем послания.

22 января 2018 года сразу две российские социологические службы после новогодних праздников провели опросы, согласно которым рейтинг доверия Путина снизился - причем, по данным одной из них, до исторического минимума.