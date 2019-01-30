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30.01.2019, 16:21

Мадуро: Путин дает нам оружие самого высокого уровня

Мадуро: Путин дает нам оружие самого высокого уровня - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

По словам диктатора Венесуэлы, оружие из РФ прибывает в страну каждый месяц

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Венесуэла регулярно получает из России современное высококачественное оружие. Об этом заявил диктатор Николас Мадуро в интервью российскому ресурсу РИА-Новости.

Венесуэльский диктатор похвастался, что Путин пообещал ему усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе и военном деле.

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"В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России", - добавил Мадуро.

Он отметил, что оружие из РФ прибывает в Венесуэлу каждый месяц, а также что у них есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику.

Также Мадуро заявил, что Вашингтон "заказал" его убийство колумбийской мафии.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир ПутинАлександр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. 

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Теги: николас мадуро, венесуэла, владимир путин, оружие
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