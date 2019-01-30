Трамп отдал приказ колумбийской мафии меня убить - Мадуро

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро считает, что в Вашингтоне "заказали" его убийство, но говорит, что "если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года". Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

"Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить: сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили", - заявил диктатор.

Реклама

Мадуро отметил, что, не считая "защиты со стороны Бога", у него есть и другая, более практичная система личной безопасности. Он отказался ответить на вопрос, входят ли в нее российские наемники из ЧВК.

"No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - отрезал Мадуро.

Диктатор также посетовал, что не против поговорить с президентом США тет-а-тет или публично "где угодно и на любые темы", однако "Джон Болтон (советник по нацбезопасности, - ред.) запретил Трампу начать диалог".

В Венесуэле не первый год дефицит продуктов, топлива и лекарств, инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. В США ответили, что Каракас не может так поступить.