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30.01.2019, 15:36

Трамп отдал приказ колумбийской мафии меня убить - Мадуро

Трамп отдал приказ колумбийской мафии меня убить - Мадуро - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Диктатор утверждает: если с ним "что-то произойдет", винить в этом следует президента США и его колумбийского коллегу Ивана Дуке

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Венесуэльский диктатор Николас Мадуро считает, что в Вашингтоне "заказали" его убийство, но говорит, что "если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года". Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

"Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить: сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили", - заявил диктатор.

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Мадуро отметил, что, не считая "защиты со стороны Бога", у него есть и другая, более практичная система личной безопасности. Он отказался ответить на вопрос, входят ли в нее российские наемники из ЧВК.

"No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - отрезал Мадуро.

Диктатор также посетовал, что не против поговорить с президентом США тет-а-тет или публично "где угодно и на любые темы", однако "Джон Болтон (советник по нацбезопасности, - ред.) запретил Трампу начать диалог".

В Венесуэле не первый год дефицит продуктов, топлива и лекарств, инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир ПутинАлександр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. В США ответили, что Каракас не может так поступить.

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Теги: дональд трамп, джон болтон, убийство, николас мадуро, венесуэла, Иван Дуке, Колумбия
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