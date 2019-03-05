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05.03.2019, 09:45

Макрон хочет создать европейское агентство по защите демократии

Макрон хочет создать европейское агентство по защите демократии - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Среди предложений президента Франции по реформированию Евросоюза - реорганизация торговой политики и создание органа, нацеленного на защиту выборов

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Менее чем за три месяца до выборов в Европарламент президент Франции Эмманюэль Макрон представил план действий по реформированию Европейского Союза, он высказался в поддержку создания "европейского агентства по защите демократии". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эксперты этой организации могли бы при необходимости выезжать в любой из членов ЕС, чтобы защитить выборы  от хакерских атак и попыток манипуляций, говорится в статье Макрона, которую ежедневные издания 28 государств - участников Евросоюза опубликовали 4 марта.

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"Нам следует запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами", - добавил он.

Выборы в Европарламент запланированы на 23-26 мая 2019 года.

Президент Франции перечислил ряд инициатив, которые позволят укрепить ЕС. К ним глава государства отнес предложения по реформе политики в области конкуренции и реорганизации торговой политики. "В стратегических отраслях приоритет следует отдавать европейским компаниям", - считает Макрон.

По его словам, при этом следует штрафовать или же запрещать компании, которые "подрывают стратегические интересы и ключевые ценности" Европы - экологические стандарты, защиту данных и налоговую систему.

Макрон высказался в поддержку усиления защиты границ шенгенской зоны. В списке предложений главы государства - появление единой службы пограничной охраны, а также ведомства по вопросам предоставления убежища, которое будет действовать в пределах всего ЕС.

Президент Франции особо выделил необходимость бороться с распространением ненависти и насилия в интернете. Ранее Макрон выразил недовольство тем, что борьба с проявлениями ненависти во всемирной паутине на европейском уровне продвигается недостаточно быстро.

9 января Макрон заявлял, что что некоторые участники акций протеста "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа.

 

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Теги: защита демократии, Макрон Эмманюэль, агентство
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