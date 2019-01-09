Макрон обвинил "желтые жилеты" в получении поддержки из-за рубежа

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что некоторые участники акций протеста "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа. Речь идет прежде всего о склонных к экстремизму митингующих. Соответствующее заявление сделал 9 января пресс-секретарь французского правительства Беньямин Гриво, передает Deutsche Welle.

Спикер, однако, признал, что в протестах также принимают участие многие "искренние людю", которые обеспокоены ростом тарифов и цен.

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Представитель французского правительства также упомянул недавние высказывания представителей популистского итальянского правительства, которые приветствовали протесты "желтых жилетов".

Среди прочего, во французском правительстве указывают на роль российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT). По словам Гриво, россияне освещали протесты "желтых жилетов" во Франции, не скрывая своих симпатий к митингующим.

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В начале ноября 2018 года во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент пошел на попятную.

Полиция начала расследование о влиянии РФ на эти протесты, в Кремле же отмахнулись от обвинений.