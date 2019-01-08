Во Франции ужесточат меры против участников демонстраций

Эдуар Филипп (фото - EPA)

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает необходимым ужесточить меры против участников несогласованных со властями демонстраций. Об этом сообщает RTL.

"Нужно сохранить право на участие в демонстрациях и подвергать наказанию тех, кто нарушает закон, - сказал премьер.

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По его словам, правительство поддержит законопроекты, предусматривающие наказание для участников несанкционированных и несогласованных акций, а также тех, кто выходит на них с закрытым лицом.

Напомним, в конце декабря на западе Франции в городе Руан произошли столкновения между полицией и протестующими после того, как "желтые жилеты" попытались заблокировать дороги барьерами и шипами.

В начале ноября 2018 года во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент пошел на попятную.

Полиция начала расследование о влиянии РФ на эти протесты, в Кремле же отмахнулись от обвинений.