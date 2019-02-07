Макрон отказался выступать с Меркель из-за Северного потока-2

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (15-17 февраля) и запланированное совместное выступление с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По данным СМИ, это вызвано разногласиями с Берлином по вопросу Северного потока-2. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Париж объяснил это решение напряженным рабочим графиком президента. В действительности, отмечает издание, отказ выступать вместе с Меркель всегда является символическим сигналом постепенное охлаждения отношений между ключевыми союзниками в ЕС.

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Сегодня стало известно о намерении Франции голосовать за принятие поправок к Газовой директиве ЕС. Эти поправки предусматривают распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, в том числе на Северный поток - 2. Таким образом Париж не поддержал Берлин, выступающего категорически против изменения директивы. Голосование состоится 8 февраля.

13 декабря 2018 года Европарламент осудил строительство Северного потока-2, приняв резолюцию, в которой называет газопровод политическим проектом, "угрожающим энергетической безопасности Европы. В тот же день аналогичную резолюцию приняла Палата представителей Конгресса США.