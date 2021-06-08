Макрон ответил на пощечину: Нельзя позволить агрессивным людям овладеть вниманием общества

Агрессивные люди не заслуживают того, чтобы завладевать вниманием общества, нельзя позволять им этого. Так отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон на пощечину, которую во время поездки по стране ему дал неизвестный, передает Le Dauphine.

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"Не позволяйте агрессивным людям завладеть общественным вниманием. Они этого не заслуживают", – сказал Макрон.

По словам президента Франции, инцидент в Дроме – единичный случай.

"Это не должно заслонять остальные важные темы, которые касаются жизней многих", – отметил Макрон.

На вопрос, испугал ли его случай в Дроме, президент Франции ответил отрицательно.

"Я продолжил и поприветствовал присутствующих, которые стояли рядом с этим джентльменом, и сфотографировался с ними. Я продолжил и буду продолжать. Меня ничто не остановит", – сказал Макрон.

Ранее сегодня во время визита Макрона в департамент Дром человек из группы встречающих вместо рукопожатия ударил президента Франции по лицу.

В 2017 году, когда Макрон баллотировался на пост главы государства, неизвестные бросили в него яйцом.

Наталия Медведева

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