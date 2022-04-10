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Макрон против Ле Пен: начался первый тур президентских выборов во Франции

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 13:09
Пародийные предвыборные плакаты в Париже, 6 апреля 2022 года (Фото - EPA)

Во Франции началось голосование в первом туре президентских выборов, главным соперником Эмманюэля Макрона на которых выступает Марин Ле Пен. О этом сообщает Reuters.

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Первые результаты экзитполов ожидаются после закрытия избирательных участков. Обычно результаты таких опросов во Франции достаточно хорошо соответствуют итогам выборов.

Reuters отмечает, что опросы общественного мнения отдают Макрону лидерство в первом туре и выигрыш второго тура (который пройдет 24 апреля) у Ле Пен, однако данные некоторых опросов оставляют такие итоги выборов в пределах статистической погрешности. Это говорит о том, что теоретически Ле Пен может набрать в первом туре больше голосов, чем Макрон.

Это не изменит ожидаемый состав второго тура выборов, подчеркивают аналитики, но создаст больше проблем для Макрона. Левые избиратели, в отличие от выборов 2017 года, больше не готовы голосовать против Ле Пен по соображению "лишь бы не она" из-за ее заявлений об уходе от крайне правого курса к более умеренному. 

Ранее на этой неделе Макрон предупредил своих сторонников, чтобы они не сбрасывали со счетов угрозу победы Ле Пен.

"Посмотрите, что произошло с Brexit и многими другими выборами: то, что казалось невероятным, все-таки произошло", — сказал он.

На предыдущих президентских выборах 2017 года Ле Пен проиграла Макрону. В то время она считалась сторонницей политики Кремля, и в качестве кандидата в президенты лично встречалась с Владимиром Путиным.

Сергей Бережной
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президентские выборы Эмманюэль Макрон. франция марин ле пен
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