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11.01.2019, 15:55

Макрон вслед за Трампом отменил поездку в Давос

Макрон вслед за Трампом отменил поездку в Давос - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Из-за напряженного рабочего графика президент Франции решил отказаться от поездки на Всемирный экономический форум

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Как сообщает пресс-служба президента, такое решение принято в связи с его напряженным рабочим графиком.

Речь идет о проведении больших национальных дебатов на фоне протестов "желтых жилетов".

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Ранее свою поездку на Всемирный экономический форум отменил президент США Дональд Трамп.

"Из-за непримиримости демократов в отношении обеспечения безопасности на границе и большого значения безопасности для нашей страны я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", - объяснил Трамп.

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Теги: эмманюэль макрон, давос, желтые жилеты
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