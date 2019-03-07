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07.03.2019, 21:59

Мало сотрудниц: МИД Франции оштрафовали почти на полмиллиона

Мало сотрудниц: МИД Франции оштрафовали почти на полмиллиона - Фото
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (фото - EPA)

Во французском МИД квота для женщин составляет 40%

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Правительство Франции оштрафовало министерство иностранных дел страны за несоблюдение гендерных квот в 2017 году. Об этом сообщает Le Monde.

Согласно закону от 2012 года, в органах государственной власти должно быть сбалансированное представительство для руководителей высшего уровня и глав отделов на государственной службе.

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В МИД Франции квота для женщин составляет 40%, однако в 2017 году в ведомстве на управленческих должностях работали лишь 29% сотрудниц. Поэтому ведомство оштрафовали на 450 000 евро.

В 2018 году ведомство смогло добиться соответствия квоте - сейчас в МИД Франции на руководящих должностях работают 39% женщин.

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6 марта сообщалось, что министерство обороны разработало проект приказа, согласно которому девушки смогут получать образование в военных (военно-морских) лицеях.

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Теги: женщины, франция, квоты, гендерное равенство
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