Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса

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Саудовская Аравия впервые в истории королевства назначила на пост посла в США женщину. Об этом сообщает в Twitter МИД Саудовской Аравии.

Послом стала принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд.

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Рима - дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы.

Принцесса выразила благодарность об избрании ее на этот пост королю страны Салману и наследному принцу Мухаммеду бин Салману.

Принцесса получила высшее образование в США. Она активно выступает за права женщин в Саудовской Аравии. В 2014 году Forbes включил ее в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

4 января сообщалось, что в Саудовской Аравии женщин начнут оповещать о разводе с помощью смс-сообщениий. Раньше мужья могли расстаться с женами и не говорить им об этом.