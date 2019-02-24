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24.02.2019, 09:44

Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса

Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса - Фото
Фото: flickr.com/photos/worldeconomicforum

Рима - дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы

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Саудовская Аравия впервые в истории королевства назначила на пост посла в США женщину. Об этом сообщает в Twitter МИД Саудовской Аравии.

Послом стала принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд.

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Рима - дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы.

Принцесса выразила благодарность об избрании ее на этот пост королю страны Салману и наследному принцу Мухаммеду бин Салману.

Принцесса получила высшее образование в США. Она активно выступает за права женщин в Саудовской Аравии. В 2014 году Forbes включил ее в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

4 января сообщалось, что в Саудовской Аравии женщин начнут оповещать о разводе с помощью смс-сообщениий. Раньше мужья могли расстаться с женами и не говорить им об этом.

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Теги: саудовская аравия, женщины, принцесса, посол
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