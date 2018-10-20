Манафорт приехал на суд в инвалидном кресле и одном ботинке

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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Экс-главе избирательного штаба Трампа назначат наказание 8 февраля в суде Александрии по восьми пунктам обвинений

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Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт прибыл на судебное заседание в инвалидном кресле, на его правой ноге был надет только носок. Об этом сообщает Голос Америки.

Адвокат подсудимого Кевин Даунинг заявил, что его подзащитный имеет серьезные проблемы со здоровьем. Даунинг подал ходатайство судье Эллис с просьбой ускорить следствие, которое предшествует назначению наказания, чтобы Манафорт мог переместиться из местной тюрьмы в федеральную.

Судья Томас Сэлби Эллис заявил, что Манафорту назначат наказание 8 февраля в суде Александрии по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и уклонении от налогообложения.

Юристы считают, что Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

19 октября сообщалось, что с Манафорта сняли 10 обвинений, в отношении которых присяжные не пришли к единому мнению.

Прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

В августе 2018 года, Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.