С Манафорта сняли часть обвинений

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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Присяжные не пришли к единому мнению по 10 пунктам обвинения

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В США судья предложил снять 10 обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - в отношении этих обвинений присяжные не пришли к единому мнению. Прокуроры согласились. Об этом сообщает Reuters.

В августе 2018 года, Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках. А по еще десяти пунктам обвинения, в числе которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.

Судья Томас Сэлби Эллис подчеркнул, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.

Сообщается, прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Но судья заявил, что не знает, сколько времени может занять это сотрудничество, и решил уже сейчас начать работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.

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Манафорт согласился пойти на сделку со следствием и признать себя виновным по двум пунктам обвинения: в сговоре против Соединенных Штатов и в препятствовании правосудию.