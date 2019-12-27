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Марокканский видеоблогер попал в тюрьму за оскорбление короля

Марокканский видеоблогер попал в тюрьму за оскорбление короля - Фото
Ролики Мохамеда Секакки смотрят десятки тысяч поклонников (Фото: скриншот из видео)
27.12.2019, 16:15

Кроме того, его оштрафовали на $4 000

Известный марокканский видеоблогер Мохамед Секкаки, выступающий на YouTube, попал в тюрьму по обвинению в оскорблении короля страны Мухаммед VI. Об этом сообщает BBC.

Блогера арестовали в начале декабря за критику речей короля и за то, что якобы обозвал марокканцев "ослами". Секкаки приговорили к штрафу $4 000 и тюремному заключению на четыре года, он планирует обжаловать приговор.

Король Мухаммед VI, находящийся у власти с 1999 года, передал некоторые свои полномочия избранному правительству после Арабской весны 2011 года, но аналитики утверждают, что он по-прежнему имеет окончательное мнение по наиболее важным вопросам в стране.

  • В 2017 году видеоблогер Kamikadze Dead обвинил российский YouTube в цензуре: он заявил, что хостинг использует запрет на разжигание ненависти в роликах в качестве предлога для блокировки оппозиционных каналов.

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