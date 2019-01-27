Марш в поддержку климата: в Бельгии прошла массовая акция - фото

Фото: EPA

Около 70 тысяч человек вышли в Брюсселе в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мероприятий по борьбе с глобальным потеплением. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участники "Марша в поддержку климата" требовали от властей принятия более амбициозных и социально-справедливых мер по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу. Демонстрация на эту же тему прошла в Монсе.

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Фото: EPA

Это уже вторая подобная акция в стране.

Фото: EPA

Первая состоялась в Брюсселе 2 декабря минувшего года. Кроме того, молодые жители Бельгии активно участвуют в международной инициативе по защите климата "Пятницы для будущего".

Десятки тысяч студентов и школьников из разных стран регулярно участвуют в этой акции, пропуская занятия.

25 января демонстрация в рамках проекта "Пятницы для будущего" прошла в Берлине.

Съехавшиеся со всей Германии школьники прошли от здания министерства экономики ФРГ к ведомству федерального канцлера.

Многие из них держали в руках самодельные плакаты, призывающие политиков отнестись к климатическому кризису со всей серьезностью и принять решения, позволяющие остановить изменение климата.

25 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что климатические изменения являются для человечества самым глобальным риском.