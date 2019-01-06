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06.01.2019, 11:59

Маск назвал сроки полета своей ракеты на орбитальную станцию

Маск назвал сроки полета своей ракеты на орбитальную станцию - Фото
Фото: Twitter/SpaceX

Первый полет состоится без астронавтов

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Американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем Twitter.

Пресс-служба SpaceX в соцсети разместила фотографии установленных на космодроме во Флориде корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9. Маск в подписи к ним сказал, что в рамках тестового полета на корабле не будет астронавтов.

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Ранее сообщалось, что тестовый запуск состоится 17 января. В дальнейшем запуски планируют осуществлять с экипажем. 

Международная космическая станция (англ. International Space Station, сокр. ISS) - пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. МКС- совместный международный проект 14 стран: США, России, Япония, Канады и входящих в Европейское космическое агентство Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франция, Швейцария, Швеция.

Смотрите также: SpaceX показала ракету и корабль Crew Dragon в ангаре: фото

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Теги: spacex, falcon 9, crew dragon, международная космическая станция, орбитальная станция, илом маск, мск
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