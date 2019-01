Маск назвал сроки полета своей ракеты на орбитальную станцию

Американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем Twitter.

Пресс-служба SpaceX в соцсети разместила фотографии установленных на космодроме во Флориде корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9. Маск в подписи к ним сказал, что в рамках тестового полета на корабле не будет астронавтов.

Preparing to return human spaceflight capabilities to the United States, Crew Dragon and Falcon 9 went vertical at historic Launch Complex 39A in Florida. pic.twitter.com/igggZdCU9k