Маск назвал сроки полета своей ракеты на орбитальную станцию

Фото: Twitter/SpaceX

Американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем Twitter.

Пресс-служба SpaceX в соцсети разместила фотографии установленных на космодроме во Флориде корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9. Маск в подписи к ним сказал, что в рамках тестового полета на корабле не будет астронавтов.

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Preparing to return human spaceflight capabilities to the United States, Crew Dragon and Falcon 9 went vertical at historic Launch Complex 39A in Florida. pic.twitter.com/igggZdCU9k — SpaceX (@SpaceX) 5 січня 2019 р.

Ранее сообщалось, что тестовый запуск состоится 17 января. В дальнейшем запуски планируют осуществлять с экипажем.

Международная космическая станция (англ. International Space Station, сокр. ISS) - пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. МКС- совместный международный проект 14 стран: США, России, Япония, Канады и входящих в Европейское космическое агентство Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франция, Швейцария, Швеция.

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