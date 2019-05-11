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11.05.2019, 14:21

Маск осенью предстанет перед судом: ответит за "педофила"

Маск осенью предстанет перед судом: ответит за "педофила" - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

В прошлом году глава SpaceX, обидевшись на дайвера-спасателя, назвал того "педофилом". Поднялась волна критики. Вернон Ансворт требует до $100 000.

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22 октября глава компании SpaceX Илон Маск предстанет перед судом: его обвинили в клевете о британском дайвере Верноне Ансворте, который принимал участие в спасательной операции в затопленной пещере в Таиланде. Об этом пишет Reuters.

Тогда Маск назвал Ансворта в Twitter "педофилом": так он отреагировал на отказ дайвера принять помощь Маска по спасению подростков. Ансворт назвал действия главы SpaceX "пиаром".

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Поднялась волна критики в адрес Маск. Он объяснил, что оскорбил дайвера "в гневе": тот высмеял его мини-субмарину для спасения и предложил Маску "вступить в сексуальный контакт" с этим изделием. Если точнее, то спасатель сказал Маску кое-куда "засунуть свою подлодку".

Ансворт утверждает, что слова миллиардера в его адрес "незаконны, неприемлемы и предосудительны". Позднее Маск извинился.

Теперь дайвер требует около $75 000 за моральный ущерб и просит запретить бизнесмену в дальнейшем оскорблять кого-либо в соцсетях.

Летом 2018 года пещеру Кхао Луанг в Таиланде частично затопило: в западне оказались 12 подростков-футболистов и их тренер. Группа более двух недель пытались эвакуировать, и смогли это сделать. В операции погиб дайвер-доброволец.

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Теги: Илон Маск, spacex, tesla, педофилия, клевета, ложь
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