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Маск после интервью Канье Уэста засомневался, поддерживать ли его на выборах

09.07.2020, 23:08
Маск после интервью Канье Уэста засомневался, поддерживать ли его на выборах - Фото
Канье Уэст (фото - ЕРА)

Рэпер, который собирается баллотироваться на пост президента США, в частности, заявил, что людей хотят "чипировать" при помощи вакцины от коронавируса

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, по всей видимости, передумал поддерживать выдвижение рэпера Канье Уэста кандидатом в президента США после его интервью журналу Forbes, в котором Уэст изложил свои политические взгляды.

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После того, как в комментариях в Twitter Маску сбросили ссылку на интервью рэпера, он написал: "Кажется, наши взгляды расходятся больше, чем я предполагал", а затем удалил последний твит о Уэсте из своего профиля.

В интервью Forbes рэпер заявил, что собирается баллотироваться не в 2024 г, как заявлял ранее, а в 2020-м. Он также объявил, что больше не поддерживает Дональда Трампа.

"Я бы баллотировался как республиканец, если бы в партии не было Трампа. Раз Трамп там, я буду выступать как независимый кандидат", - сказал Уэст.

Рэпер убежден, что его победа зависит от бога. В качестве лекарства от COVID-19 он также предложил молиться и "не гневить бога". Вакцину же от коронавируса он считает "печатью антихриста".

"Когда я слышу, что мы избавимся от коронавируса с помощью вакцины, я настораживаюсь. Это печать антихриста. Они хотят нас чипировать, хотят сделать много другого, чтобы мы не смогли войти во врата рая. Мне жаль говорить это, но в этих людей вселился дьявол", - сказал Уэст.

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О том, чтобы баллотироваться в президенты, по словам Уэста, он задумался, когда сочинял рэп, принимая душ в доме своей матери.

Рэпер также высказался против абортов, потому что "следует библейским заповедям".

О своем будущем политическом курсе Уэст сказал: "Не знаю, могу ли я назвать свой подход политическим курсом. У меня не было никакого политического курса, когда я пришел в Nike и создал Yeezy, или когда я пришел в Louis Vuitton и разработал фирменные кроссовки с ними. Это был не политический курс, а дизайн. Сейчас нам нужно стремиться к инновациям, чтобы освободить разум".

5 июля Уэст заявил в Twitter, что намерен баллотироваться на пост президента США. Маск ответил под твиттом, что полностью поддерживает музыканта.

Вадим Ребрина
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