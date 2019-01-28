Масштабная авария в Канаде: столкнулись 50 машин - фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вчера, 27 января, неподалеко от Монреаля в Канаде произошла крупная авария – столкнулись около 50 машин. Об этом сообщает телеканал CTV News.

В результате ДТП несколько человек получили травмы, их госпитализировали.

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По данным местных СМИ, дорога оставалась заблокирована несколько часов, пока полиция и спецслужбы не убрали разбитые машины.

Фото: Mario Labrecque/Facebook

Некоторые водители бросали свои машины и шли пешком до ближайшей заправки.

Причиной масштабной аварии стали плохие погодные условия: метель и гололедица.

25 декабря двухэтажный пассажирский автобус, следовавший из Киева в Варшаву ночью загорелся возле села Марьяновка Ковельского района Волынской области.