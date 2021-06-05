Массовое захоронение детей в Канаде. Трюдо грозит католической церкви судом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал католическую церковь "взять на себя ответственность" за свою роль в школах-интернатах для коренных народов после того, как в мае было обнаружено массовое захоронение детей в школе для индейцев Камлупс в Британской Колумбии. Об этом сообщает BBC.

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В "братской могиле" были найдены останки 215 детей, что вызвало возмущение в канадском обществе. Некоторым из умерших было около трех лет. Школа-интернат Камлупс была одним из многих заведений, которые власти вместе с католической церковью создавали для насильственной ассимиляции коренных народов. Детей насильно забирали из семей и помещали в интернаты. Школу открыли в 1890 году, закрыли – в 1978-м.

В 2015 году было установлено, что дети индейцев подвергались жестокому обращению и сексуальному насилию, а 4000 человек умерли от болезней в результате недосмотра персонала, несчастных случаев и побоев.

По словам Трюдо, церковь отказывается опубликовать свои записи об этих школах.

"Как католик, я глубоко разочарован позицией, которую католическая церковь заняла сейчас и занимала в течение последних многих лет", – сказал Трюдо в комментарии журналистам.

По словам премьера, в мае 2017 года он посещал Ватикан и требовал от Папы Франциска официальных извинений за жестокое обращение с учениками.

Он также просил предоставить доступ к церковным архивам, чтобы найти информацию о том, как именно умерли более 4100 учеников. Сейчас считается, что причинами смертей были болезни и недоедание.

Трюдо также заявил, что в случае необходимости правительство готово подать иск в суд против католической церкви.

"Прежде чем мы начнем подавать на католическую церковь в суд, я очень надеюсь, что религиозные лидеры поймут, что им нужно участвовать в этом", – сказал Трюдо.

Он призвал канадских католиков "обратиться к местным приходам, епископам и кардиналам и дать понять, что мы ожидаем, что церковь возьмет на себя ответственность за свою роль в этом и поможет скорбящим людям".

Правозащитники Организации объединенных наций призвали Канаду и руководство католической церкви провести расследование в связи массовым захоронением.





Вадим Ребрина

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