В ООН требуют от Канады выяснить происхождение найденного массового захоронения детей

Правозащитники Организации объединенных наций призвали Канаду и руководство католической церкви провести расследование в связи массовым захоронением с останками более 200 детей коренных народов, найденным на территории бывшей школы-интерната в канадском городе Камлупс. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Это учреждение было частью системы школ-интернатов для детей индейцев, через которую в период с 1831 года по 1996 год прошло около 150 000 человек. С конца XIX века и до 1960-х годов она находилась под управлением Ватикана, а затем перешла под управление Канады. Ее закрыли в 1978-м.

В ООН призывают провести расследование обстоятельств, при которых погибли дети, а также определить, кто несет за это ответственность: "Необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу найденных останков и затем приступить к идентификации и регистрации пропавших без вести детей". Также рекомендуется провести аналогичные расследования во всех других школах-интернатах для коренных народов страны.

Правозащитники считают, что некоторые ответственные могут быть до сих пор живы, "они должны понести наказание за содеянное". В 2015 году в Канаде установили, что в школах-интернатах дети индейцев подвергались жестокому обращению и сексуальному насилию, а 4000 человек умерли от болезней, в результате недосмотра персонала, несчастных случаев и побоев.

В июле 2020 года Верховный суд США постановил, что примерно половина штата Оклахома – земля коренных американцев.

Владислав Сердюк

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