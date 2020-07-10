Верховный суд США признал часть штата Оклахома землей коренных американцев

Суд принял это решение в ходе рассмотрения дела о сексуальном преступлении против ребенка

Верховный суд США постановил, что примерно половина штата Оклахома - земля коренных американцев народности маскоги. Это знаковое решение, которое также отменило приговор представителю маскоги за изнасилование ребенка, сообщает ВВС.

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Джимси МакГирта, которому сейчас 71 год, осудили в 1997 году за изнасилование (The Washington Post пишет о "растлении") четырехлетней девочки. Но поскольку преступление произошло на земле, которую Конгресс исторически обещал народности маскоги, МакГирт заявил, что его должен судить федеральный суд, а не суд штата.

Пять судей против четырех, ссылаясь на долгую историю жестокого обращения с коренными американцами в США, постановили, что обещанная народности земля остается их землей, если Конгресс не хочет отказаться от своего обещания.

Решение суда означает, что члены племени, признанные виновными в судах штата за преступления, совершенные на рассматриваемой земле, теперь могут оспаривать свои приговоры.

Также только федеральные прокуроры теперь будут иметь право уголовного преследования коренных американцев, обвиняемых в преступлениях, совершенных на их земле. Их могут также освободить от уплаты государственных налогов.

NPR уточняет, что речь идет не о праве собственности на землю, а о юрисдикции. Решение о том, что эти земли фактически являются резервациями не означает, что племя владеет всей землей в резервации, точно так же, как графство не владеет всей землей в графстве, пишет издание.

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По данным ВВС, на указанной земле живут приблизительно 1,8 миллиона человек, из которых около 15% являются коренными американцами.

Один из судей, несогласных с общим решением, заявил, что вердикт дестабилизирует суды штата.

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Вадим Ребрина

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