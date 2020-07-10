UA

Верховный суд США признал часть штата Оклахома землей коренных американцев

10.07.2020, 22:59
Верховный суд США признал часть штата Оклахома землей коренных американцев - Фото
Фото: EPA

Суд принял это решение в ходе рассмотрения дела о сексуальном преступлении против ребенка

Верховный суд США постановил, что примерно половина штата Оклахома - земля коренных американцев народности маскоги. Это знаковое решение, которое также отменило приговор представителю маскоги за изнасилование ребенка, сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джимси МакГирта, которому сейчас 71 год, осудили в 1997 году за изнасилование (The Washington Post пишет о "растлении") четырехлетней девочки. Но поскольку преступление произошло на земле, которую Конгресс исторически обещал народности маскоги, МакГирт заявил, что его должен судить федеральный суд, а не суд штата.

Пять судей против четырех, ссылаясь на долгую историю жестокого обращения с коренными американцами в США, постановили, что обещанная народности земля остается их землей, если Конгресс не хочет отказаться от своего обещания.

Решение суда означает, что члены племени, признанные виновными в судах штата за преступления, совершенные на рассматриваемой земле, теперь могут оспаривать свои приговоры.

Также только федеральные прокуроры теперь будут иметь право уголовного преследования коренных американцев, обвиняемых в преступлениях, совершенных на их земле. Их могут также освободить от уплаты государственных налогов.

NPR уточняет, что речь идет не о праве собственности на землю, а о юрисдикции. Решение о том, что эти земли фактически являются резервациями не означает, что племя владеет всей землей в резервации, точно так же, как графство не владеет всей землей в графстве, пишет издание.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По данным ВВС, на указанной земле живут приблизительно 1,8 миллиона человек, из которых около 15% являются коренными американцами.

Один из судей, несогласных с общим решением, заявил, что вердикт дестабилизирует суды штата.

Читайте также: Археологи обнаружили баню индейцев XIV века

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
США суд индейцы маскоги оклахома

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 