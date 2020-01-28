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Археологи обнаружили баню индейцев XIV века

Археологи обнаружили баню индейцев XIV века - Фото
Баня индейцев (Фото - скриншот из видео - YouTube - IHAN TV)
28.01.2020, 09:20

Темаскаль подпитывался естественными горячими источниками, включая в себя небольшой бассейн с теплой водой и скамьей для сиденья

Мексиканские ученые обнаружили в Мехико парную баню темаскаль местных индейцев доиспанского периода. Об этом сообщает Naked Science.

Исследователи заявляют, что находка датируется XIV веком.

Темаскаль использовался в лечебных, а также духовных целях: баню связывают с местными культами плодородия, предполагая, что в нем проходили не только обряды, но и роды.

Сооружение построено из саманных блоков, а облицовано магматической породой. Длина бани была около пяти метров, а ширина - три.

Археологи отмечают, что их открытие может помочь получить более полное представление о духовном и культурном значении региона и его обрядовых практик.

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