Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Массовые расстрелы в США. Трамп сказал, как решить проблему

Массовые расстрелы в США. Трамп сказал, как решить проблему - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
16.08.2019, 09:40

Президент США заявил, что не хочет, чтобы оружием владели сумасшедшие люди

Президент США Дональд Трамп выступил за увеличение в стране количества психиатрических учреждений. Об этом он заявил в четверг, пишет Reuters. Так американский президент прокомментировал частые массовые расстрелы людей, которые происходят в США.

Он подчеркнул, что поддерживает ужесточение проверок для всех, кто покупает огнестрельное оружие. Но пояснил: те, кто устраивают массовые расстрелы, психически нездоровы. Поэтому в США нужно создавать больше психиатрических больниц.

"Мы не хотим, чтобы сумасшедшие люди владели оружием", - заявил американский президент.

Трамп напомнил, что множество подобных учреждений в США были закрыты во второй половине XX века. Их пациенты вышли на свободу. "Мы не можем позволить этим людям быть на улице", - добавил он.

Читайте также: Массовые расстрелы в США: Трамп и контроль за частным оружием

Напишите нам
дональд трамп Стрельба в США психиатрическая больница оружие США
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 