Массовые расстрелы в США. Трамп сказал, как решить проблему

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп выступил за увеличение в стране количества психиатрических учреждений. Об этом он заявил в четверг, пишет Reuters. Так американский президент прокомментировал частые массовые расстрелы людей, которые происходят в США.

Он подчеркнул, что поддерживает ужесточение проверок для всех, кто покупает огнестрельное оружие. Но пояснил: те, кто устраивают массовые расстрелы, психически нездоровы. Поэтому в США нужно создавать больше психиатрических больниц.

"Мы не хотим, чтобы сумасшедшие люди владели оружием", - заявил американский президент.

Трамп напомнил, что множество подобных учреждений в США были закрыты во второй половине XX века. Их пациенты вышли на свободу. "Мы не можем позволить этим людям быть на улице", - добавил он.

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