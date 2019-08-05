Стрельба в Техасе: количество погибших возросло

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Двое пострадавших в результате стрельбы в Эль-Пасо в американском штате Техас умерли в больнице. Таким образом, общее количество погибших в результате инцидента возросло до 22. Об этом сообщает Радио Свобода.

Представители больницы не назвали имен людей, умерших 5 августа.

В критическом состоянии остается еще один пострадавший. Состояние пятерых других оценивается как стабильное.

3 августа в Эль-Пасо 21-летний нападавщий расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм.

Полиция сообщила, что нападающий опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

В начале суток 4 августа в Дейтоне в штате Огайо также произошла стрельба. Погибли по меньшей мере девять человек. 24-летнего нападавщего застрелили.

Ведущие представители Демократической партии США обвинили именно Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды .