Медики аплодировали. 104-летняя колумбийка во второй раз победила COVID-19: видео

В колумбийском городе Тунха 104-летняя Кармен Эрнандес дважды переболела COVID-19 и выздоровела. Об этом сообщает Univision Noticias.

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5 апреля сеньору Эрнандес выписали из интенсивной терапии под аплодисменты медиков клиники.

Как отмечается, в первый раз Кармен победила коронавирус в июне прошлого года. Тогда больную не госпитализировали – она была изолирована вместе с другими жителями дома престарелых Сан-Хосе-де-Тунха, где она живет последние 25 лет.

27 февраля Эрнандес вакцинировали от COVID-19, а 8 марта ее ПЦР-тест показал положительный результат. Как пояснили врачи, за столь короткий срок между вакцинацией и заражением не успел развиться иммунный ответ.

19 марта Кармен отвезли в больницу. В отделении интенсивной терапии она удивила медиков, поскольку могла дышать самостоятельно, не нуждаясь в аппарате ИВЛ, ей только иногда требовалась кислородная маска.

После выписки из больницы Кармен Эрнандес вернулась в дом престарелых. Она – самый долгоживущий пациент, вылечившийся от COVID-19 в Колумбии.

В апреле 2020-го 104-летняя итальянка, пережившая пандемию испанского гриппа и две мировые войны, стала старейшим человеком в мире, который выздоровел от коронавируса.

Наталия Медведева

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