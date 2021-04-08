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Медики аплодировали. 104-летняя колумбийка во второй раз победила COVID-19: видео

08.04.2021, 00:09
Медики аплодировали. 104-летняя колумбийка во второй раз победила COVID-19: видео - Фото
Кармен Эрнандес (Скриншот видео Noticias RCN)

В колумбийском городе Тунха 104-летняя Кармен Эрнандес дважды переболела COVID-19 и выздоровела. Об этом сообщает Univision Noticias.

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5 апреля сеньору Эрнандес выписали из интенсивной терапии под аплодисменты медиков клиники. 

Как отмечается, в первый раз Кармен победила коронавирус в июне прошлого года. Тогда больную не госпитализировали – она была изолирована вместе с другими жителями дома престарелых Сан-Хосе-де-Тунха, где она живет последние 25 лет.

27 февраля Эрнандес вакцинировали от COVID-19, а 8 марта ее ПЦР-тест показал положительный результат. Как пояснили врачи, за столь короткий срок между вакцинацией и заражением не успел развиться иммунный ответ.

19 марта Кармен отвезли в больницу. В отделении интенсивной терапии она удивила медиков, поскольку могла дышать самостоятельно, не нуждаясь в аппарате ИВЛ, ей только иногда требовалась кислородная маска.

После выписки из больницы Кармен Эрнандес вернулась в дом престарелых. Она – самый долгоживущий пациент, вылечившийся от COVID-19 в Колумбии.

  • В апреле 2020-го 104-летняя итальянка, пережившая пандемию испанского гриппа и две мировые войны, стала старейшим человеком в мире, который выздоровел от коронавируса.
Наталия Медведева
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Колумбия коронавирус
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