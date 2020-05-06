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Медсестра-супергерой. В больнице Саутгемптона появилась картина Бэнкси: фото

Медсестра-супергерой. В больнице Саутгемптона появилась картина Бэнкси: фото - Фото
Картина Бэнкси для больницы Саутгемптона (Фото: banksy.co.uk)
06.05.2020, 21:40

В больнице Саутгемптона появилась картина Бэнкси, отдающая дань уважения медицинским работникам за их труд во время эпидемии коронавируса

В Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что монохромную картину размером метр на метр вывесили фойе возле отделения неотложной помощи.

На картине изображен мальчик, сидящий на коленях мусорного ведра. Он выбросил свои фигурки Человека-паука и Бэтмена и играет с новым героем – медсестрой.

Рука медсестры вытянута и направлена ​​вперед, как Супермена в полете.

На ней медицинские маска и костюм, а также фартук с эмблемой Красного Креста (единственный нечерно-белый элемент на картине).

Художник оставил записку для работников больницы, в которой написано: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым".

Картина останется в больнице Саутгемптона до осени, потом ее продадут с аукциона, а полученные деньги перечислят для госслужбы здравоохранения.

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Картина Бэнкси для больницы Саутгемптона (Фото: banksy.co.uk)

По состоянию на 6 мая в Великобритании зафиксирован 201 101 случай заражения коронавирусом, умерли 30 076 человек.

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Наталия Медведева
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