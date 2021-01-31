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Медсестру из Швеции изолируют на острове: она будет смотреть кинофестиваль

31.01.2021, 17:16
Медсестру из Швеции изолируют на острове: она будет смотреть кинофестиваль - Фото
Остров Хамнескар (Фото: Per Karlsson/Flickr)

Медсестра из Швеции Лиза Энрот выиграла конкурс на просмотр фильмов Гетеборгского фестиваля. Она проведет неделю на необитаемом острове и посмотрит 60 фильмов программы фестиваля. Об этом сообщает BBC.

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Заявки на участие в конкурсе подали 12 000 любителей кино со всего мира.

Энрот, которая работала в палатах с больными COVID-19, говорит, что сможет провести неделю в совершенно другой реальности.

Формат фестиваля изменили из-за пандемии: фильмы будут транслировать в интернете, а от показов в кинотеатрах пришлось отказаться.

Организаторы конкурса отметили, что искали настоящего поклонника кино, который отвечал бы требованиям задания эмоционально и психологически.

Энрот, которая написала, что пандемия исчерпала все ее силы, проведет неделю в маяке Патер Ностер на острове Хамнескар. У нее не будет телефона, компьютера, книг и любых других развлечений.

"Ветер, море и возможность в течение недели погрузиться в совершенно другую реальность выглядят очень привлекательно", – сказала медсестра.

Она живет в городке Сковде восточнее Гетеборга и является членом местного киноклуба. Утром 31 января Лизу Энрот доставили на лодке к острову, она планирует вести видеодневник.

Генеральный директор фестиваля Мирья Вестер заявила, что уникальную возможность должен был получить человек, работающий в области здравоохранения во время пандемии.

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Наталия Медведева
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