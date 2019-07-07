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07.07.2019, 14:41

Меган Маркл и принц Гарри покрестили сына: фото

Меган Маркл и принц Гарри покрестили сына: фото - Фото
Фото: Twitter @RoyalFamily

Имена крестных родителей не оглашаются

В Виндзорском дворце в Великобритании покрестили сына герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Об этом сообщается в их Twitter.

Церемония была частной и закрытой, на ней присутствовали до 25 человек. Дворец опубликовал фото после церемонии.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады поделиться счастьем этого дня и хотели бы поблагодарить всем в мире за постоянную поддержку. Они чувствуют себя счастливыми, проведя это особенное время с семьей и крестными Арчи", - заявил спикер королевской семьи, передает Голос Америки.

Имена крестных родителей не оглашаются.

6 мая у Меган Маркл и принца Гарри родился сын. Пол ребенка пара не знала до его рождения.

7 июня стало известно, что пара вместе с ребенком планирует переехать жить в США.

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Теги: принц гарри, меган маркл
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