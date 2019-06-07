Меган Маркл и принц Гарри с сыном планируют переехать в США - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл (фото - ЕРА)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с принцем Гарри и сыном Арчи планируют переезд в Соединенные Штаты, сообщает британское издание Express со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, причина переезда – желание Маркл вернуться к своей семье и не быть в тени принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Мидлтон.

Рассматривался также вариант временно переехать в Африку, но Маркл его отбросила – она хочет в США.

6 мая у Меган Маркл и принца Гарри родился сын. Пол ребенка пара не знала до его рождения.

Их свадьба состоялась 19 мая прошлого года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Сразу после бракосочетания молодожены получили новый титул. 24 ноября герцог и герцогиня Сассекские переехали жить в свой коттедж на территории Виндзорского замка. Там они готовились к рождению своего первого ребенка.

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