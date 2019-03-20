Между Чадом и Эфиопией: где Украина в списке счастливых стран

Фото: pixabay.com

Украина заняла 133 место из 156-ти в рейтинге "счастливых стран мира" World Happiness Report 2019, который составлен сотрудниками отдела ООН по поиску решений для стабильного развития.

Традиционно наверху списка - северные страны Западной Европы.

Реклама

Лидер - Финляндия, второе место занимает Дания, а на третьем - Норвегия. Ненамного от них отстали Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция и Новая Зеландия - та страна, где 15 марта произошел самый кровавый теракт в ее истории.

Польша - на 40-м месте, Узбекистан - 41-й, Литва - 42-я, Латвия - 53-я, Эстония - 55-я, Казахстан - 60-й, РФ - 68-я, Молдова - 71-я, Беларусь - 81-я, а Грузия - на 119 месте.

Самая несчастливая страна, по мнению ООН, - это Южный Судан.





"Среди 20 тех стран, который потеряли в рейтинге больше всех, семь - на Ближнем Востоке и в Северной Африке, шесть - в странах Африки к югу от Сахары, три - в Западной Европе. Значительно потеряли в рейтинге Венесуэла, Индия, Малайзия и Украина", - пишут в отчете.