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Мексиканцы возмущены изображением национального героя

Мексиканцы возмущены изображением национального героя - Фото
Протестующие возмущены портретом Эмилиано Сапаты (Фото: EPA)
11.12.2019, 16:38

Протестующие требуют убрать портрет из музея в Мехико

Мексиканцы возмущены изображением национального героя, революционера Эмилиано Сапаты. Об этом передает The Guardian.

Поводом послужила картина художника Фабиана Чайреса, демонстрируемая во Дворце изящных искусств - одном из ведущих музеев Мехико в рамках тематической выставки. На картине Сапата изображен обнаженным, в розовом сомбреро и туфлях на высоком каблуке. 

Протестующие ворвались в музей, требуя, чтобы картину убрали, и называя работу художника "развратом" и "искажением истории".

Эмилиано Сапата - лидер мексиканской революции 1910 года, считается национальным героем. Мексиканские политики используют его образ в своей агитации и имидже, а президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил 2019 год - столетие со дня смерти революционера - годом Сапаты.

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