Мэрию Парижа оштрафовали за гендерный дисбаланс: слишком много женщин в руководстве

Мэрию Парижа оштрафовали на €90 000 за гендерный дисбаланс в назначениях на руководящие должности в администрации. В 2018 году из 16 должностей 11 достались женщинам и только пять – мужчинам. Об этом сообщает Le Monde.

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Это неожиданный упрек со стороны государства команде мэра-социалиста Анн Идальго, признает издание.

Однако, по информации Министерства государственной службы, в 2018 году администрация Парижа назначила 16 человек на должности директоров и помощников директоров. 11 из них были женщинами и только пятеро – мужчины.

"Этот очень высокий показатель (69%, – ред.) в значительной степени способствует феминизации должностей в высшем руководстве города", – говорят в министерстве. Там напомнили, что на руководящие должности в мэрии должны быть назначены по 40% людей каждого пола.

"Парадоксально упрекать нас в назначениях, которые позволяют наверстать упущенное", – отметил Антуан Гийю, помощник Анн Идальго по кадрам.

С 2019 года во Франции действует новый закон, который освобождает работодателей от штрафных санкций за назначение слишком большого числа мужчин или женщин на должности, если это не приводит к дисбалансу между соответствующими должностями. Но этот закон не распространяется на события 2018 году, поэтому мэрии придется заплатить штраф.

Там говорят, что продолжают работать над лучшим балансом при назначениях — хотят увеличить долю женщин в традиционно мужских профессиях. К примеру, в мэрии работает 56% женщин, но они все равно составляют только 40% инженеров технических служб и 5% сборщиков мусора.

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Вадим Ребрина

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