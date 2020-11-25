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Финансовая дискриминация женщин "мешает украинцам становиться богаче", считает Шмыгаль

25.11.2020, 13:15
Финансовая дискриминация женщин
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Равенство возможностей мужчин и женщин требует серьезной доработки – в украинском обществе есть дискриминационное отношение работодателей к женщинам. Об этом на форуме от "От возможностей к реальным изменениям" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

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По его словам, неравенство приводит к разрыву между зарплатами двух полов – иногда женщины могут получать на 25% меньше, чем мужчины на той же должности. 

"Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за "мужских" и "женских" профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", – сказал премьер-министр. 

Шмыгаль считает, что искоренение неравенства в зарплатах может поспособствовать экономическому росту. Примером этому, отмечает премьер, являются Исландия, Финляндия и Норвегия – страны с нижайшим показателем гендерного разрыва. 

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Станислав Стороженко
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