Финансовая дискриминация женщин "мешает украинцам становиться богаче", считает Шмыгаль

Равенство возможностей мужчин и женщин требует серьезной доработки – в украинском обществе есть дискриминационное отношение работодателей к женщинам. Об этом на форуме от "От возможностей к реальным изменениям" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, неравенство приводит к разрыву между зарплатами двух полов – иногда женщины могут получать на 25% меньше, чем мужчины на той же должности.

"Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за "мужских" и "женских" профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль считает, что искоренение неравенства в зарплатах может поспособствовать экономическому росту. Примером этому, отмечает премьер, являются Исландия, Финляндия и Норвегия – страны с нижайшим показателем гендерного разрыва.

В октябре гражданская сеть ОПОРА заявила, что одной из наиболее распространенных причин отказа в регистрации на местных выборах было несоблюдение гендерных квот партиями.

По данным госслужбы статистики, только в одной области Украины зарплата женщин выше, чем у мужчин – Черновицкой.

Читайте также: Под Радой появилась инсталляция о гендерном неравенстве в украинской политике – фото

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.