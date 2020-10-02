Гендерные квоты и залог. ОПОРА назвала основные причины отказа в регистрации кандидатов

Эксперт из ОПОРЫ подчеркнул, что одним из важных вызовов этой избирательной кампании стала технология клонов

Наиболее распространенными причинами отказа в регистрации на местных выборах были несоблюдение гендерных квот партиями, внесение денежного залога, нарушение сроков представления документов и определения членства в партии. Об этом сообщил старший аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, передает Укринформ.

По его словам, чаще всего отказывали политическим партиям, не соблюдавшим требование избирательного кодекса по обеспечению представительства мужчин и женщин в каждой пятерке не менее двух человек и поочередному включению мужчин и женщин в последнюю часть избирательного списка.

Аналитик ОПОРЫ отметил, что еще одной распространенной причиной отказа в регистрации было внесение денежного залога. Членам комиссий часто было непонятно, кто вносит денежный залог, какой уровень организации партии, какой способ внесения этого денежного залога.

Клюжев отметил, что актуальным в контексте отказов в регистрации оказался вопрос исправления ошибок и неточностей в документах, поданных потенциальными кандидатами, нарушение сроков подачи документов для регистрации, и тому подобное.

Читайте также: Два Зеленских, пять Филимоновых и один Саакашвили: кто баллотируется в мэры Одессы

Эксперт из ОПОРЫ подчеркнул, что одним из важных вызовов этой избирательной кампании стала технология двойников, или клонов. По его данным, объемы использования этой технологии пока трудно оценить, поскольку еще не опубликованы данные о всех зарегистрированных кандидатов, но подчеркнул, что известные случаи регистрации нескольких "двойников" на должность Одесского, Бориспольского, Уманского городских голов.

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы.

Читайте также: Харьков, Одесса, Днепр, Львов. Кто станет властью в этих городах после выборов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.