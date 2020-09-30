Два Зеленских, пять Филимоновых и один Саакашвили: кто баллотируется в мэры Одессы

Один из кандидатов по фамилии Зеленский баллотируется от Цыганской партии Украины

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 24 кандидата на должность городского головы. Среди них – двое претендентов с фамилией Зеленский, пятеро людей с фамилией Филимонов, а также один кандидат по имени Михаил Саакашвили, который не имеет ничего общего с известным грузинским политиком.

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Тезки кандидата в мэры от партии Слуга народа Олега Николаевича Филимонова зарегистрированы от партий Стабильность и справедливость – Олег Викторович, Студенческая партия Украины – Олег Анатольевич, Наша земля – Вадим Викторович и Зеленые – Олег Викторович.

Агентство Укринформ отмечает, что все однофамильцы кандидата от СН работают заместителями директора в ТОВ "Слуга народа".

Также комиссия зарегистрировала 30-летнего кандидата по имени Михаил Саакашвили от политической силы Блок Михаила Саакашвили. Как отмечает издание УСИ Одесса, ранее его звали Олег Сушко.

В 2017 соратник настоящего Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что эта партия не имеет ничего общего с грузинским политиком.

В списке кандидатов в мэры города есть двое Зеленских: Василий Сергеевич, выдвинутый от Цыганской партии Украины, а также Зеленский Александр Васильевич – от партии Молодь до влади.

В то же время, теризбирком отказал в регистрации однофамильцу нынешнего мэра города Геннадия Труханова, сославшись на то, что кандидатом были поданы не все необходимые документы.

По опросам 46,6% опрошенных респондентов в Одессе готовы поддержать нынешнего мэра Геннадия Труханова на местных выборах в октябре. Киевского международного института социологии,

Станислав Стороженко

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