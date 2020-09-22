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Под Радой появилась инсталляция о гендерном неравенстве в украинской политике - фото

22.09.2020, 17:23
Под Радой появилась инсталляция о гендерном неравенстве в украинской политике - фото - Фото
Фото - neodna.org.ua

Авторы идеи хотят привлечь внимание общества к проблеме сексизма в Украине

Под стенами Верховной Рады установили инсталляцию, которая воспроизводит путь украинской женщины к политике. Об этом сообщает Укринформ

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Автором идеи инсталляции является проект Идешь в политику не одна, который призван привлечь внимание общества к проблеме сексизма в Украине. 

Арт-объект состоит из восьми комнат, которые должны погрузить посетителей в атмосферу барьеров, стереотипов и шаблонов про украинских женщин.

В каждой из комнат представлены авторские работы известных украинских художниц и иллюстраторов Анны Сарвиры, Евгении Гайдамаки, Татьяны Якуновой, Анны Иваненко, Евгении Полосиной, Варвары Перекрест.

  • В августе 2019 года ряд украинских журналистов призывали политиков бороться с сексизмом на работе и в СМИ. 

Станислав Стороженко
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