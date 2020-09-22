Под Радой появилась инсталляция о гендерном неравенстве в украинской политике - фото
22.09.2020, 17:23
Фото - neodna.org.ua
Авторы идеи хотят привлечь внимание общества к проблеме сексизма в Украине
Под стенами Верховной Рады установили инсталляцию, которая воспроизводит путь украинской женщины к политике. Об этом сообщает Укринформ.
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Автором идеи инсталляции является проект Идешь в политику не одна, который призван привлечь внимание общества к проблеме сексизма в Украине.
Арт-объект состоит из восьми комнат, которые должны погрузить посетителей в атмосферу барьеров, стереотипов и шаблонов про украинских женщин.
В каждой из комнат представлены авторские работы известных украинских художниц и иллюстраторов Анны Сарвиры, Евгении Гайдамаки, Татьяны Якуновой, Анны Иваненко, Евгении Полосиной, Варвары Перекрест.
- В августе 2019 года ряд украинских журналистов призывали политиков бороться с сексизмом на работе и в СМИ.
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