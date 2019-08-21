Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Журналистки требуют от политиков и властей запретить сексизм

Журналистки требуют от политиков и властей запретить сексизм - Фото
Ольга Духнич (Фото: Employer Leadership Summit/Facebook)
21.08.2019, 14:03

Женщины, работающие в медиа, призывают политиков бороться с сексизмом на работе и в СМИ

Около 100 журналисток обратились к депутатскому сообществу всех созывов, политическим партиям, органам исполнительной власти и местного самоуправления с открытом обращением. Оно было опубликовано сегодня на сайте Института массовой информации.

Журналистки "категорически осуждают и считают сексистским, оскорбительным и унижающим честь и достоинство человека, профессии" высказывание избранного депутата от партии Слуга народа Максима Бужанского в адрес журналистки НВ Ольги Духнич.

Они обращают внимание на отсутствие извинений со стороны Бужанского и "двойственные" высказывания партии СН, которые, по мнению авторов обращения, и осуждают, и оправдывают однопартийца.

В обращении упоминается, что сексистские и оскорбительные высказывания в адрес журналистов звучали от политиков неоднократно: вспоминают "дорогеньку мою" от пятого президента Петра Порошенко, "мальчика" от президента Владимира Зеленского, попытку обнять журналистку со стороны главы ОП Андрея Богдана.

Журналистки требуют у политических сил и представителей власти, включая президента:
1. Разработать и внедрить этический кодекс, запрещающий сексизм и предусматривающий ответственность депутатов, политиков и чиновников за его использование.
2. Разработать рекомендации по борьбе с сексизмом в государственных институциях.
3. Ввести законодательный запрет на сексизм в СМИ.
4. Обеспечить обучение нардепов базовому курсу по правам и свободам человека, а также специальным дисциплинам о гендерном равенстве.

На данный момент под обращением стоят 93 подписи.

Читайте также: Нужны ли СМИ? В Офисе президента пояснили слова Богдана: видео

Напишите нам
открытое обращение сексизм
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 