Журналистки требуют от политиков и властей запретить сексизм

Ольга Духнич (Фото: Employer Leadership Summit/Facebook)

Около 100 журналисток обратились к депутатскому сообществу всех созывов, политическим партиям, органам исполнительной власти и местного самоуправления с открытом обращением. Оно было опубликовано сегодня на сайте Института массовой информации.

Журналистки "категорически осуждают и считают сексистским, оскорбительным и унижающим честь и достоинство человека, профессии" высказывание избранного депутата от партии Слуга народа Максима Бужанского в адрес журналистки НВ Ольги Духнич.

Они обращают внимание на отсутствие извинений со стороны Бужанского и "двойственные" высказывания партии СН, которые, по мнению авторов обращения, и осуждают, и оправдывают однопартийца.

В обращении упоминается, что сексистские и оскорбительные высказывания в адрес журналистов звучали от политиков неоднократно: вспоминают "дорогеньку мою" от пятого президента Петра Порошенко, "мальчика" от президента Владимира Зеленского, попытку обнять журналистку со стороны главы ОП Андрея Богдана.

Журналистки требуют у политических сил и представителей власти, включая президента:

1. Разработать и внедрить этический кодекс, запрещающий сексизм и предусматривающий ответственность депутатов, политиков и чиновников за его использование.

2. Разработать рекомендации по борьбе с сексизмом в государственных институциях.

3. Ввести законодательный запрет на сексизм в СМИ.

4. Обеспечить обучение нардепов базовому курсу по правам и свободам человека, а также специальным дисциплинам о гендерном равенстве.

На данный момент под обращением стоят 93 подписи.

18 августа Бужанский назвал в Telegram журналистку НВ Духнич "тупой овцой".

19 августа в партии СН осудили высказывание Бужанского, но назвали его "понятной реакцией на оценочные суждения".

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