Будущий нардеп из Слуги народа назвал журналистку "тупой овцой"

Максим Бужанский (фото - radiosvoboda.org)

Избранный народный депутат, представитель президентской партии Слуга народа Максим Бужанский назвал журналистку Нового времени Ольгу Духнич "тупой овцой".

"Очередная тупая овца, что представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем Слуги народа заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича" . Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ", - написал Бужанский в Telegram.

Духнич отреагировала и заявила: "Что-то отвечать господину Бужанскому - это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Журналистка также призвала его извиниться перед изданием Новое время. "Смущает другое, его явное или неявное намерение подставить главу своей партии, Дмитрия Разумкова, назвав одиозным СМИ, которому он дал интервью", - подчеркнула Духнич.

Во время интервью с лидером партии Слуга народа Дмитрием Разумковым Духнич отметила, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича". Разумков в ответ призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.

Официальной реакции партии Слуга народа на хамство Бужанского пока нет.

Блогер Бужанский был избран народным депутатом в 25 округе Днепра. НВ напоминает, что он в своих постах заявлял, что голосовал за Партию регионов десять лет, а Янукович - хоть и не самый удачный, но легитимный президент, а "майдан погубил Украину". Он также считает, что 9 мая — настоящий праздник, а 8 мая никому не нужно.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили

о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП, его пресс-служба игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информации

отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал , что команде не нужны журналисты для общения с обществом. 3 августа Богдан,Зеленского

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