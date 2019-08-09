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Нужны ли СМИ? В Офисе президента пояснили слова Богдана: видео

Нужны ли СМИ? В Офисе президента пояснили слова Богдана: видео - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - LIGA.net)
09.08.2019, 11:11

По словам замглавы ОПУ Тимошенко, журналисты всегда имеют возможность задать вопрос президенту

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что источником информации для общества должны быть не пресс-подходы и интервью президента Владимира Зеленского, а он сам. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По словам Тимошенко, ОПУ провел социологическое исследование и выяснила, что людям не интересен обычный формат интервью президента со СМИ.

"Люди не хотят слушать пересказчиков. Люди хотят слышать президента, а не как раньше: 3-4 телеканала сидят за красивым столом. Люди хотят слушать комплексные ответы на очень простом языке", - объяснил он.

Тимошенко подчеркнул, что основным источником потребления информации остается телевизор. "Мы не говорим, что СМИ вообще не нужны… У нас есть Facebook и Telegram - это одна аудитория. Есть вторая - это телевизор. Она основная в нашей стране, кто бы что ни говорил. Мы делаем различные видео, где президент отвечает на вопросы. Многие журналисты-расследователи скажут, что там нет каких-то вопросов, которые они бы хотели задать. Но они могут их задать при любом пресс-подходе", - добавил замглавы ОПУ.

  • 1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП, его пресс-служба игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию.
  • З августа руководитель Офиса президента заявил, что команде президента не нужны журналисты для общения с обществом
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Владимир Зеленский андрей богдан Кирилл Тимошенко
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