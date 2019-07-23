Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?

Президент Владимир Зеленский обратился к журналисту программы Схемы Михаилу Ткачу, назвав его "мальчиком". Об этом журналист сообщил в Facebook, передав короткий разговор с президентом:
"Только что в Офисе президента:
Зеленский: Где этот мальчик?
Я: Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист, что не может быть парнем?
Я: Парнем может. Мальчиком - нет.
Зеленский: Ну хорошо. Как к вам обращаться?
Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович".
"Кто-то вероятно забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - подытожил журналист.
Михаил Ткач присутствовал в Офисе президента на презентации доклада главы Нацполиции Сергея Князева относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Ранее Зеленский заявил, что результат в расследовании убийства журналиста будет.