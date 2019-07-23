Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?

Президент Владимир Зеленский обратился к журналисту программы Схемы Михаилу Ткачу, назвав его "мальчиком". Об этом журналист сообщил в Facebook, передав короткий разговор с президентом:

"Только что в Офисе президента:

Зеленский: Где этот мальчик?

Я: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист, что не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович".

"Кто-то вероятно забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - подытожил журналист.

Михаил Ткач присутствовал в Офисе президента на презентации доклада главы Нацполиции Сергея Князева относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Ранее Зеленский заявил, что результат в расследовании убийства журналиста будет.