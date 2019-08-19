В Слуге народа прокомментировали скандал с Бужанским

Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Слуга народа отреагировали на инцидент с избранным от политсилы нардепом Максимом Бужанским. Об этом говорится в заявлении партии, предоставленном корреспонденту LIGA.net.

Напомним, ранее Бужанский назвал журналистку Нового времени Ольгу Духнич "тупой овцой".

"Партия Слуга народа считает недопустимыми личные обиды любого гражданина Украины, в том числе представителей СМИ. Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата... Руководство партии и фракции принесло госпоже Духнич извинения", - говорится в сообщении.

При этом в партии заявили, что высказывания Бужанского были "понятной реакцией на оценочные суждения", которые якобы касались личных чувств нардепа к СССР и украинским политикам.

"Поэтому мы просим преставителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений - ведь, будучи опубликованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще не начали каденцию в качестве народных избранников", - считают в пропрезидентской партии.

Ранее нардеп от Слуга народа Максим Бужанский назвал журналистку Нового времени Ольгу Духнич "тупой овцой". Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Слуга народа Духнич отреагировала и заявила: "Что-то отвечать господину Бужанскому - это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

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