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Разумков сказал, что ждет нардепов-нарушителей от Слуги народа

Разумков сказал, что ждет нардепов-нарушителей от Слуги народа - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 10:40

Глава партии Слуга народа объяснил, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что "неприкасаемых" народных депутатов в новой Верховной Раде не будет. Об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, что намерены делать в партии Слуга народа, если 5−10 % вошедших во фракцию нардепов окажутся "людьми, не готовыми к депутатской деятельности". 

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют. Почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия Слуга народа, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - сказал Разумков.

Он призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам. "Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - подчеркнул Разумков.

Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.

  • 14 августа Разумков рассказал об отношении политсилы к госфинансированию партий.

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