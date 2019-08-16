Разумков сказал, что ждет нардепов-нарушителей от Слуги народа

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что "неприкасаемых" народных депутатов в новой Верховной Раде не будет. Об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, что намерены делать в партии Слуга народа, если 5−10 % вошедших во фракцию нардепов окажутся "людьми, не готовыми к депутатской деятельности".

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют. Почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия Слуга народа, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - сказал Разумков.

Он призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам. "Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - подчеркнул Разумков.

Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.

рассказал об отношении политсилы к госфинансированию партий. 14 августа Разумков

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